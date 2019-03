Polizei Korbach / Bad Wildungen - Zwei weitere Einbrüche in der ...

Bad Wildungen - Zwei weitere Einbrüche in der Nacht von Montag auf Dienstag

Korbach - In den Pressemeldungen vom 26.03.2019, 09:13 und 09:55 Uhr, wurde bereits über zwei Einbrüche in ein Bürogebäude in der Dr.-Born-Straße und ein evangelisches Gemeindehaus in der Straße Breiter Hagen in Bad Wildungen berichtet. In beiden Fällen blieben die unbekannten Täter zwar ohne Beute, richteten aber hohe Sachschäden an

Am Dienstagmorgen meldeten sich weitere Geschädigte bei der Polizeistation Bad Wildungen. Wahrscheinlich die gleichen Täter brachen in eine Musikschule in der Poststraße und ein Bürogebäude in der Langemarckstraße ein.

Bei der Musikschule hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort öffneten sie gewaltsam Türen und Schränke, durchsuchten alle Räumlichkeiten. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld und richteten Schaden in Höhe von ca. 1.500 EUR an.

Bei dem Bürogebäude warfen die Täter mit einem Stein eine Scheibe ein und konnten so durch das Fenster einsteigen. Im Gebäude durchsuchten sie unverschlossene Behältnisse und stahlen ebenfalls eine geringe Menge Bargeld. Hier wurde der Sachschaden auf 250 EUR geschätzt.

Von einem Tatzusammenhang zwischen den insgesamt vier bekannt gewordenen Einbrüchen in der Nacht von Montag auf Dienstag in Bad Wildungen wird ausgegangen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

