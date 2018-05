Polizei Korbach / Burgwald - Einbrecher im Birkenweg ...

Burgwald - Einbrecher im Birkenweg verschwindet ohne Beute

Korbach - Am Mittwochnachmittag sind unbekannte Diebe in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Birkenweg eingebrochen. Der oder die Diebe öffneten gewaltsam die Wohnungseingangstür und durchsuchten einen Schrank. Offensichtlich wurde aber nichts entwendet.

Volker König Polizeihauptkommissar

