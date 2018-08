Polizei Korbach / Burgwald - Treckingrad am Bahnhof ...

Burgwald - Treckingrad am Bahnhof Birkenbringhausen gestohlen

Korbach - Eine 46-jährige Frau aus Burgwald fuhr mit ihrem schwarz-pinken Treckingrad der Marke Bocas am Montagmorgen um 7 Uhr zum Bahnhof Birkenbringhausen, stellte es dort ab und sicherte es mit einem Schloss. Als sie um 13.45 Uhr wieder zum Abstellplatz des Fahrrades kam, stellte sie fest, dass ihr Treckingrad verschwunden ist. Unbekannte Diebe müssen es zwischenzeitlich gestohlen haben. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Frankenberg, tel.: 06451-72030; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

