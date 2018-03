Polizei Korbach / Diemelstadt - Diebe stehlen Reserveräder und ...

Diemelstadt - Diebe stehlen Reserveräder und Beleuchtungseinrichtung

Korbach - Ein 28 Jahre alter LKW-Fahrer aus dem Landkreis Schaumburg legte mit seiner Sattelzugmaschine am Mittwochnachmittag um 16.15 Uhr am Rasthof an der Autobahnbahnabfahrt Diemelstadt eine Pause ein. Als er kurz nach Mitternacht um 00.40 Uhr weiterfahren wollte, stellte er fest, dass sich zwischenzeitlich Diebe an dem LKW zu schaffen gemacht haben und die gesamte hintere Beleuchtungseinrichtung samt Schmutzfängern abgeschraubt und gestohlen haben.

Bei der Anzeigenaufnahme meldete sich bei den Polizeibeamten ein weiterer LKW-Fahrer aus der Slowakei. Von seinem LKW waren im gleichen Tatzeitraum zwei Reserveräder verschwunden. Vermutlich besteht zwischen beiden Diebstahlsdelikten Tatzusammenhang.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

