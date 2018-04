Polizei Korbach / Diemelstadt-Rhoden - Diebe stehlen Lenkrad und ...

Diemelstadt-Rhoden - Diebe stehlen Lenkrad und Navigationssystem

Korbach - Am Montagmorgen bemerkten Mitarbeiter eines Autohandels in der Straße "Wrexer Teich" um 10 Uhr, das unbekannte Diebe im Laufe der Nacht einen schwarzen BMW 520d xDrive auf dem Freigelände aufgebrochen haben. Der oder die Diebe schlugen eine Seitenscheibe ein und bauten sowohl das hochwertige Lenkrad mit Wipptastentechnik als auch das fest eingebaute Audio-Navigationssystem fachmännisch aus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

