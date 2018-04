Polizei Korbach / Frankenberg - Audi A 4 Quattro geht in Flammen auf

Frankenberg - Audi A 4 Quattro geht in Flammen auf

Korbach - Am späten Montagabend, kurz vor Mitternacht brannte auf dem Untermarkt ein silberner Audi Quattro. Beherzte Anwohner versuchten vergeblich das Feuer mit zwei Feuerlöschern zu löschen. Dies gelang erst der alarmierten Feuerwehr aus Frankenberg. Bei dem Audi handelt es sich um ein Firmenfahrzeug eines großen Heizungsherstellers. Ein Außendienstmitarbeiter hatte es auf dem Untermarkt in der Nähe eines Hotels geparkt. Die Polizeibeamten der Polizeistation Frankenberg sicherten die Spuren und stellten fest, dass der Brand vermutlich durch Brandstiftung entstanden ist, einen technischen Defekt schließen sie aus. Das Feuer brach am rechten Hinterreifen aus und griff von dort auf den Tankstutzen über. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf ca. 30.000 Euro geschätzt wird. Der Audi wurde sichergestellt, um ihn auf mögliche Tatspuren untersuchen zu können.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Frankenberg, Tel.: 06451-72030; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

