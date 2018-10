Polizei Korbach / Frankenberg - Baucontainer an Baustelle ...

Frankenberg - Baucontainer an Baustelle DRK-Wohnheim aufgebrochen

Korbach - In der Zeit vom vergangenen Freitagmittag 14:30 Uhr bis Samstagmittag 14:15 Uhr wurden in Frankenberg in der Bottendorfer Straße auf der Baustelle des DRK-Wohnheims insgesamt drei Baucontainer aufgebrochen. Unbekannte Täter brachen dazu mit Brachialgewalt an zwei Containern die Schließzylinder und an einem Container das Vorhängeschloss auf. Aus den Containern entwendeten sie Werkzeug und Kabeltrommeln (u.a. Handkreissäge, Flex, Ratschen Set und 4 x 50 m Kabeltrommeln) im Gesamtwert von 5000 Euro. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung der Tat beitragen können bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

