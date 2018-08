Polizei Korbach / Frankenberg/Eder - Roten Opel Corsa im ...

Frankenberg/Eder - Roten Opel Corsa im Parkhaus zerkratzt

Korbach - Am Dienstagvormittag stellte eine 22-jährige Frankenbergerin fest, dass Unbekannte im Laufe der Nacht ab 23 Uhr die Motorhaube ihres roten Opel Corsa zerkratzt haben. Der Corsa parkte im Tatzeitraum im Parkhaus in der Bremer Straße. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Frankenberg, tel.: 06451-72030; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

