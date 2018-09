Polizei Korbach / Frankenberg - Polizei sucht eine Gruppe ...

Frankenberg - Polizei sucht eine Gruppe Jugendlicher

Korbach - Am Freitagabend ist im Teichgelände ein reetgedeckter Holzunterstand abgebrannt, ein benachbarter Baum wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kommt Brandstiftung als Brandursache in Betracht. Die Polizei in Frankenberg ist auf der Suche nach etwa 12 - 15 Jugendlichen im Alter von ca. 16 Jahren, die um 21.40 Uhr aus Richtung Teichgelände kommend durch den Teichweg in Richtung Alte Handelsstraße gingen. Dort teilte sich die Gruppe, in der sowohl Jungen als auch Mädchen waren. Die Jugendlichen kommen als Zeugen in Betracht. Sie werden gebeten sich mit der Polizeistation Frankenberg in Verbindung zu setzen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zur Brandentstehung oder zu den gesuchten Jugendlichen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Frankenberg, Tel.: 06451-72030; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

