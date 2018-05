Polizei Korbach / Frankenberg - polizeiliche Bilanz Pfingstmarkt ...

Frankenberg - polizeiliche Bilanz Pfingstmarkt Teil 2 bis Sonntagnachmittag 15 Uhr

Korbach - In der Zeit von Samstagnachmittag 14 Uhr bis heute Nachmittag 15 Uhr verzeichnet das Einsatzprotokoll der Polizei nur wenige Einsätze rund um den Pfingstmarkt. Am Samstagnachmittag galt es ein verlorengegangenes Kind seiner Mutter zuzuführen und am späten Abend einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Futterhof aufzunehmen. Bei körperlichen Auseinandersetzungen mussten die Beamten nicht einschreiten. Die Polizei zeigt sich sehr zufrieden mit dem Verlauf des Pfingstmarktes. Das Einsatzkonzept mit einer ständigen und starken Präsenz auf dem Festgelände zeigt positive Wirkung.

Volker König Polizeihauptkommissar

OTS: Polizei Korbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44150 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44150.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg Pommernstr. 41 34497 Korbach Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161 Fax: 05631/971 165 E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de