Polizei Korbach / Frankenberg - Portmonee aus Einkaufswagen ...

Frankenberg - Portmonee aus Einkaufswagen gestohlen

Korbach - Ein 45- Jahre alter Mann aus Gemünden kaufte am Samstagnachmittag in der Zeit von 16.55 - 17.05 Uhr in einem Bau- und Gartenmarkt "Am Grün" ein und legte dabei sein Portmonee in den Einkaufswagen. Beim Verlassen des Baumarktes nutzte ein bislang unbekannter Dieb einen günstigen Augenblick, um das Portmonee aus dem Einkaufswagen zu stehlen. Das Portmonee wurde einige Zeit später auf dem Pfingstmarkgelände wieder aufgefunden. Die persönlichen Dokumente des Geschädigten sind noch vorhanden, ein dreistelliger Bargeldbetrag fehlt allerdings. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise an die Polizei in Frankenberg, Tel.: 06451-72030; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

