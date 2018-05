Polizei Korbach / Korbach - Diebe stehlen Kompletträder mit ...

Korbach - Diebe stehlen Kompletträder mit Alufelgen von 6 Fahrzeugen

Korbach - Am Dienstagmorgen stellten Mitarbeiter eines Autohauses in der Briloner Landstraße fest, dass auf der Ausstellungsfläche sechs BMW-Fahrzeuge ohne Räder stehen. Unbekannte Diebe haben im Laufe der Nacht auf der frei zugänglichen Ausstellungsfläche die Alufelgen der 6 Fahrzeuge abmontiert und gestohlen. Dazu bockten sie die Fahrzeuge hoch und stellten sie auf Pflastersteine. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Tat könnte sich gegen 3 Uhr morgens ereignet haben, denn zu dieser Zeit fiel auf einem benachbarten Gelände ein weißer Kleintransporter (Sprinter) mit Bochumer Kennzeichen auf. In dem Fahrzeug saß ein Mann mit Warnweste.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder an jeder andere Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

OTS: Polizei Korbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44150 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44150.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg Pommernstr. 41 34497 Korbach Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161 Fax: 05631/971 165 E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de