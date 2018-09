Polizei Korbach / Korbach - Diebstahl Pkw - BMW 330d Kombi weiß

Korbach - Diebstahl Pkw - BMW 330d Kombi weiß

Korbach - In der vergangenen Nacht wurde in Korbach in der Goethestraße ein weißer BMW 330d Kombi mit den amtlichen Kennzeichen KB-HO 23 aus einem Carport entwendet. Der Fahrzeugführer hatte seinen Geschäftswagen am Donnerstagabend um 21:30 Uhr dort abgestellt und den Diebstahl heute Morgen um kurz vor acht Uhr bemerkt. Der Wert des Fahrzeugs beträgt 30.000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung der Tat beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

