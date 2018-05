Polizei Korbach / Korbach - Einbrecher am Ascher bleiben ohne Beute

Korbach - Einbrecher am Ascher bleiben ohne Beute

Korbach - Am Mittwochabend brachen unbekannte Diebe in der Zeit von 18 Uhr bis 23 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Ascher ein.

Der oder die Diebe öffneten zunächst gewaltsam ein Holzschiebetor und drangen auf das Grundstück ein. Anschließend hebelten sie mit brachialer Gewalt die Terrassentür auf. Offensichtlich verschwanden sie dann aber ohne Beute, vielleicht wurden sie gestört. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

OTS: Polizei Korbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44150 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44150.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg Pommernstr. 41 34497 Korbach Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161 Fax: 05631/971 165 E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de