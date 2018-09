Polizei Korbach / Korbach - erneute Bombendrohung am Korbacher ...

Korbach - erneute Bombendrohung am Korbacher Schule

Korbach - An der Alten Landesschule in Korbach in der Solinger Straße ging eine Bombendrohung ein. Die Schule wurde sofort evakuiert. Diese Maßnahme ist um 7: 49 Uhr abgeschlossen worden. Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter sind in Sicherheit. Das Gelände der Alten Landesschule ist durch die Polizei abgesperrt und Aufklärungs- und Durchsuchungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren.

Es wird nachberichtet

Volker König Polizeihauptkommissar

