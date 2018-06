Polizei Korbach / Korbach - Hessentag Korbach 2018 - ...

Korbach - Hessentag Korbach 2018 - Polizeiliche Bilanz Tag 8

Korbach - Am Freitag besuchten insgesamt 95.000 Besucher die Hessentagsstraße mit ihren vielfältigen Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm. Die Bundespolizei zählte mehr als 4000 Besucher, die die Angebote des ÖPNV nutzten. Auf den Busparkplätzen parkten nur wenige Reisebusse. Das Verkehrskonzept hat sich auch gestern bewährt. Parkplatzkapazitäten standen zu jeder Zeit in ausreichender Zahl zur Verfügung. Zu nennenswerten Verzögerungen kam es nicht.

Aus polizeilicher Sicht verlief der Freitagabend sehr zufriedenstellend. Obwohl die Hessentagsstraße und die Veranstaltungsbühnen sehr gut besucht waren, kam es lediglich zu einem Körperverletzungsdelikt im Weindorf. Um 2.20 Uhr kam es nach einem verbalen Streit zum Wurf eines Weinglases, das eine 28- jährige Korbacherin am Kopf trag. Sie trug Prellungen davon. Die Glassplitter verletzten einen 32-jährigen Korbacher leicht. Der alkoholisierte Verursacher aus dem Lahn-Dill-Kreis wurde nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Ein 52-jähriger Mann aus Gemünden kaufte am Freitagabend um 19.15 Uhr an einem Stand ein und fuhr anschließend nach Hause. Am Samstagmorgen bemerkte er dann den Verlust seines Portmonees. Ob er es verloren hat oder ob es gestohlen wurde, steht noch nicht fest. In dem Portmonee befanden sich neben Bargeld auch persönliche Papiere des Geschädigten.

Am Freitagnachmittag nahmen die Beamten der Hessentagswache einen 46-jährigen Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis fest, der im Verdacht steht, in betrügerischer Art und Weise für einen Verein Sammlungen durchgeführt zu haben.

Eine demonstrative Aktion gegen Windkraft am späten Freitagvormittag vor der Stadthalle, verlief ohne polizeiliche Vorkommnisse.

Das Einsatzprotokoll der Rettungskräfte verzeichnet einen ruhigen Einsatztag mit insgesamt 27 Einsätzen. Zwei Besucher mussten mit dem Rettungswagen und Notarztwagen in das Korbacher Krankenhaus transportiert werden, weitere 6 Transporte führten zu einem der Unfallhilfsstellen. Alle Einsätze hatten einen chirurgischen oder Internistischen Hintergrund. Einsätze wegen übermäßigen Alkoholkonsums verzeichnet das Einsatzprotokoll erfreulicherweise nicht.

Volker König Polizeihauptkommissar

OTS: Polizei Korbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44150 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44150.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg Pommernstr. 41 34497 Korbach Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161 Fax: 05631/971 165 E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de