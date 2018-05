Polizei Korbach / Korbach - Polizeiliche Bilanz Hessentag, Tag 4

Korbach - Polizeiliche Bilanz Hessentag, Tag 4

Korbach - Auch der 4. Tag des 58. Hessentages in Korbach verlief aus polizeilicher Sicht sehr erfreulich. Das Einsatzprotokoll berichtet nur über wenige Einsätze, Straftaten rund um den Hessentag wurden gar keine registriert. Ein 17-Jähriger aus Korbach ist in der Klosterstraße um kurz nach 22 Uhr aus 4 Meter Höhe von einer Dachrinne abgestürzt. Er verletzte sich schwer (Beinverletzung) und musste mit dem RTW in das Krankenhaus eingeliefert werden. Er hatte sich einen "Leuchtpropeller" gekauft, den er vom Dach eines Hauses holen wollte, nachdem dieser dort gelandet ist.

Die offene Präsenz der polizeilichen Einsatzkräfte wird von den Hessentagsbesuchern positiv wahrgenommen und erhöht das Sicherheitsgefühl der Gäste deutlich.

Aufgrund der sehr warmen Temperaturen hatten die Rettungskräfte eine ganze Reihe von Einsätzen zu bewältigen.

Eine Person musste mit dem Rettungshubschrauber Christoph 7 nach Marburg verbracht werden. 14 Personen mussten mit dem RTW transportiert werden, neun in das Korbacher Krankenhaus und fünf zu Unfallhilfsstellen.

An den Unhilfsstellen wurden insgesamt 31 ambulante Behandlungen gezählt.

Die weitaus meisten Patienten mussten sich wegen Hitzebedingten Kreislaufproblemen behandeln lassen.

