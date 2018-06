Polizei Korbach / Korbach - polizeiliche Bilanz Hessentag, Tag 9

Korbach - polizeiliche Bilanz Hessentag, Tag 9

Korbach - Der Samstag verzeichnete einen neuen Besucherrekord auf dem Hessentag. 120.000 Menschen besuchten die Hessentagsstraße mit seinen vielen Veranstaltungen. Die An- und Abreise verlief ohne nennenswerte Probleme. Die Bundespolizei zählte 12.000 Besucher, die die Angebote des ÖPNV nutzten. Auf den Busparkplätzen parkten 80 Reisebusse. Das Verkehrskonzept hat sich auch gestern bewährt. Parkplatzkapazitäten standen zu jeder Zeit in ausreichender Zahl zur Verfügung. Zu nennenswerten Verzögerungen kam es nicht.

Genau wie in den vergangenen Tagen, zieht die Polizei auch für den 9. Tag des Hessentages eine positive Bilanz.

Eine öffentliche Versammlung am Samstagnachmittag in der Flechtdorfer Straße zum Thema "Aufklärung über die Zustände in der industriellen Tierhaltung" verlief ohne polizeiliche Vorkommnisse.

Bei einer Verkehrskontrolle ging ein 44-jähriger Mann aus Korbach ins Netz der mit seinem Mercedes am Westring unterwegs war. Ein freiwilliger Alkotest erbrachte einen erstaunlichen Wert von mehr als 3,7 %. Dieser Wert ist dreimal höher, als der Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit (1,1 %). Der Korbacher musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Im Einsatzprotokoll ist ein versuchtes Diebstahlsdelikt vermerkt. Ein stark angetrunkener 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg wollte am späten Samstagabend aus dem Backstage-Bereich des HR-Zeltes eine Kiste Hochprozentiges stehlen. Dabei wurde er von der Security ertappt und an die Polizei übergeben.

Eine Gruppe junger Männer fiel um 2.15 Uhr pöbelnd am Festzelt des HR auf. Sie rempelten in aggressiver Art und Weise Gäste an. Ihr Pech war, dass sie an zivile Einsatzkräfte der Polizei gerieten. Die zivilen Beamten riefen uniformierte Verstärkung und stellten die Identität der Männer fest. Sie sprachen Platzverweise für die Hessentagsstraße aus, dem die Männer unter Protest schließlich widerwillig nachkamen. Einer musste allerdings zur Durchsetzung des Platzverweises ins Gewahrsam genommen werden. Er verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle. Bei diesen Einsatzmaßnahmen wurde auch eine stark angetrunkene 28-jährige Frau aus dem Hochsauerlandkreis vorläufig festgenommen, die die Polizeimaßnahmen mehrfach behinderte und eine Polizeibeamtin beleidigte. Einige weitere wenige Streitigkeiten konnten durch Polizeikräfte im Keim erstickt werden.

Der Rettungsdienst hatte am gestrigen Samstag insgesamt 165 Rettungskräfte vom DRK, Johanniter-Unfall-Hilfe und Promedica im Einsatz. Allein für den Veranstaltungsbereich Continentalarena standen 65 Rettungskräfte mit 6 Rettungswagen bereit. Das Einsatzprotokoll verzeichnet für den Samstag insgesamt 41 Rettungseinsätze. 18 Personen mussten mit dem RTW transportiert werden, sieben davon in das Korbacher Krankenhaus, die anderen zu Unfallhilfsstellen. Die meisten Einsätze hatten einen chirurgischen oder internistischen Hintergrund, acht einen alkoholbedingten.

