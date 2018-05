Polizei Korbach / Korbach - Schaufensterscheibe geht zu ...

Korbach - Schaufensterscheibe geht zu Bruch-Polizei sucht Zeugen

Korbach - Eine große Schaufensterscheibe eines Radio- und Elektrogeschäftes in der Klosterstraße ging am frühen Sonntagmorgen um 3.40 Uhr zu Bruch. Eine Zeugin hörte den Knall und verständigte die Polizei. Ob die Scheibe gezielt eingeschlagen wurde oder bei einer Rangelei zu Bruch ging, steht allerdings noch nicht fest. Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder an jeder andere Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

OTS: Polizei Korbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44150 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44150.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg Pommernstr. 41 34497 Korbach Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161 Fax: 05631/971 165 E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de