Polizei Korbach / Korbach - Stromkabel und Beleuchtungskörper ...

Korbach - Stromkabel und Beleuchtungskörper gestohlen

Korbach - Heute (Montag) sind im Laufe der Nacht in der Zeit von 0 - 06 Uhr aus der Grünanlage Totenhagen in der Lengefelder Straße 10 Elektrokabel , die zur Stromversorgung einer Animationsbeleuchtung dienen, gestohlen worden. Neben den Kabeln wurde auch noch ein Beleuchtungskörper dieser Anlage gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise an die Polizeistation in Korbach Tel.: 056931-971-0; oder an jede andere Polizeidienststelle

Volker König Polizeihauptkommissar

