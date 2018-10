Polizei Korbach / Volkmarsen - Diebstahl Autoreifen

Volkmarsen - Diebstahl Autoreifen

Korbach - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche wurde in Volkmarsen in der Benfelder Straße an einem grauen Passat Variant, älteres Modell, das komplette Vorder- und Hinterrad auf der rechten Fahrzeugseite durch unbekannte Täter abmontiert. Die Fahrzeughalterin die ihr Fahrzeug am Donnerstag ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellt hatte, fand den Passat am Freitagmorgen auf Steinen abgestellt wieder vor. Bei den Fahrzeugrädern handelt es sich um Sommerreifen auf Stahlfelge von Michelin in der Größe 195/65R15 91V. Der Sachschaden beträgt 200 Euro. Hinweise die zur Aufklärung der Tat beitragen können bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

