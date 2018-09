Polizei Korbach / Volkmarsen - Einbruch in Gaststätte

Volkmarsen - Einbruch in Gaststätte

Korbach - In der vergangenen Nacht wurde in Volkmarsen in der Wächterstraße in eine Gaststätte eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter nutzte dazu ein ebenerdiges Toilettenfenster, das er mit Brachialgewalt aufbrach. Im Schankraum ging er gezielt die Sparfächer an und hebelte dazu den Sparschrank auf. Als Beute erlangte er nur wenige Euro. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung der Tat beitragen können bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

