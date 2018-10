Polizei Korbach / Volkmarsen - Wahlveranstaltung AfD mit ...

Volkmarsen - Wahlveranstaltung AfD mit Gegendemonstration des DGB

Korbach - Am Tag der Deutschen Einheit haben in Volkmarsen Anhänger der AfD sowie zahlreiche Gegendemonstranten zeitgleich demonstriert. Die AfD hatte ihre Sympathisanten ab 14 Uhr zu einer Demonstration unter dem Motto "Diesel ist Super" nach Volkmarsen vor die Nordhessenhalle gerufen. Im Anschluss daran fand eine Wahlveranstaltung mit mehreren Rednern im Inneren der Halle statt. Es waren etwa 120 Teilnehmer dem Aufruf der AfD gefolgt. Der DGB hatte zur Gegendemonstration mit dem Thema "Aufstehen gegen Rassismus - keine AfD in den Landtag" aufgerufen. Etwa 350 Teilnehmer sind diesem Aufruf gefolgt. Dazu trafen sie sich um 14:30 Uhr auf dem Marktplatz in Volkmarsen, um anschließend friedlich in Richtung Nordhessenhalle zu marschieren. Vor der Nordhessenhalle demonstrierten die Teilnehmer dann in einem zugewiesenen Bereich gegen die Veranstaltungen der AfD. Es kam zu keinerlei Straftaten oder Auseinandersetzungen.

