Polizei Korbach / Waldeck-Höringhausen - Schwerer Verkehrsunfall ...

Waldeck-Höringhausen - Schwerer Verkehrsunfall - Erstmeldung

Korbach - Heute gegen 16:05 Uhr befuhr ein Pkw die Landstraße 3118 von Nieder-Waroldern kommend in Richtung Höringhausen. Hinter dem Pkw fuhr ein Krad. In einer Linkskurve überholte der Kradfahrer den Pkw und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Rennradfahrer. Anschließend prallt das Krad gegen den zuvor überholten Pkw. Der Kradfahrer verstarb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Der Rennradfahrer wurde schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber sind derzeit an der Unfallstelle. Die L 3118 ist voll gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren. Es wird gebeten, keine Bilder zu veröffentlichen, bevor die Angehörigen des tödlich Verunglückten verständigt sind.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

