Polizei Korbach / Waldeck-Sachsenhausen - Einbrecher in ...

Waldeck-Sachsenhausen - Einbrecher in Raiffeisen Warenlager

Korbach - Am Donnerstagmorgen stellten Mitarbeiter des Raiffeisen Warenlagers um 7.45 Uhr fest, dass unbekannte Einbrecher im Laufe der Nacht eingebrochen sind. Der oder die Diebe gingen sehr zielgerichtet vor.

Anhand der Spuren steht fest, dass die Diebe mit einem Transportfahrzeug über die Straße "Am Oberen Tor" bis zur nördlichen Ecke des Warenlagers gefahren sind und von dort durch einen Zaun auf das Gelände eingedrungen sind. Sie öffneten gewaltsam ein Rolltor des Warenlagers und luden ausgesuchtes Diebesgut auf Paletten. Mit einem Hubwagen transportierten sie das Diebesgut zu ihrem Fahrzeug. Vermutlich sind die Diebe anschließend nach Norden in Richtung Radweg und weiter zur Bundesstraße geflüchtet. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest, dürfte aber im 5-stelligen Bereich liegen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

