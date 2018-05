Polizei Korbach / Willingen - Autokennzeichen abmontiert und ...

Willingen - Autokennzeichen abmontiert und gestohlen

Korbach - Ein 30-Jähriger aus Willingen parkte seinen schwarzen Fiat Punto am Donnerstagabend um 21.15 Uhr in der Straße "Zum Kurgarten". Am Freitagnachmittag stellte er um 16.15 Uhr fest, dass beide amtlichen Kennzeichen MR-PK 510 verschwunden sind. Unbekannte Diebe müssen sie zwischenzeitlich abmontiert und gestohlen haben. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder an jeder andere Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

