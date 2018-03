Polizei Korbach / Willingen - Einbrecher stehlen Bargeld aus ...

Willingen - Einbrecher stehlen Bargeld aus Spielautomaten

Korbach - Ein oder mehrere Einbrecher sind im Laufe der Nacht zu Sonntag in eine Gaststätte in der Waldecker Straße eingebrochen. Vermutlich ereignete sich der Einbruch in der Zeit von 6.20 - 7 Uhr. Die Diebe drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster an der Gebäuderückseite ein. Sie hatten es ausschließlich auf die drei Spielautomaten abgesehen, denn alles andere blieb unbeachtet. Die Automaten wurden gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest, aber allein der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

