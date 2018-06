Polizei Korbach / Willingen - versuchter Wohnungseinbruch

Willingen - versuchter Wohnungseinbruch

Korbach - In der vergangenen Nacht wurde in Willingen in der Straße "Zum Kurgarten" in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Unbekannter Täter gelangte ohne große Probleme auf den ebenerdigen Balkon, drückte am dortigen Fenster den Außenrolladen nach oben und versuchte die Scheibe einzuschlagen. Vermutlich wurde er bei der Tatausführung gestört und flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung der Tat beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

