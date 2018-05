Polizei Lahn-Dill / - Betrüger rufen an! Polizei warnt vor ...

- Betrüger rufen an! Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten und Gewinnversprechen - Unfälle und Sachbeschädigungen - Diebe im Garten - Mit Alkohol und Drogen am Steuer - Einbruch scheitert -

Haiger: Steine gegen Scheibe geschleudert -

In der Nacht von Freitag (04.05.2018) auf Samstag (05.05.2018) beschädigten Unbekannte in der Hardtwaldstraße die Scheibe einer Haustür. Zwischen 22.30 Uhr und 08.30 Uhr schleuderten sie einen Schotterstein dagegen. Zurück blieben ein Loch in der Scheibe und ein Schaden von rund 300 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Aßlar: Sekundenschlaf bringt Kollision -

Kurz eingenickt und gegen einen Laternenmast gekracht: Am Samstagabend (05.05.2018) löste der Sekundenschlaf eines 60-Jährigen eine fatale Kettenreaktion aus. Gegen 19.30 Uhr war der in Haiger lebende Passatfahrer auf der Herborner Straße unterwegs. Offensichtlich übermüdet verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Straße ab, überfuhr den Gehweg und prallte gegen einen Laternenmast. Anschließend streife der Passat noch einem geparkten SUV und kam letztlich an einer Hausmauer zum Stehen. Den Aufprall überstand der Haigerer unverletzt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen und der Mauer können noch nicht beziffert werden. Der Passat musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Stadt Aßlar sicherten die Laterne.

Wetzlar: Falsche Polizeibeamte melden sich / Gewinnversprechen ist Betrug - Polizei warnt vor dubiosen Anrufern -

Am Wochenende versuchten erneut Trickbetrüger ihr Glück im Raum Wetzlar. In mindestens zwei Fällen gaben sich die Gauner als Polizeibeamte aus, in einem Fall überbrachten sie die frohe Botschaft eines mutmaßlichen Geldgewinns.

Die falschen Ermittler erklärten ihren Opfern am Telefon, dass eine rumänische Einbrecherbande in der Nachbarschaft gefasst worden sei. Da nicht ausgeschlossen werden könne, dass durch Komplizen weitere Einbrüche bevorstünden, sollten Wertsachen zur Sicherheit an die Polizei übergeben werden. Die Senioren ließen sich auf die Masche nicht ein und legten auf.

In einem weiteren Fall gratulierte ein Anrufer einem Rentner zu einem Gewinn von 3.000 Euro Bargeld. Allerdings, so der Betrüger, müsse vor der Auszahlung noch die Teilnahmegebühr in Höhe von 800 Euro entrichtet werden. Auch bei diesem Anruf machte das Opfer alles richtig und beendete das Gespräch.

Offensichtlich suchen die Gauner derzeit wieder im Lahn-Dill-Kreis nach Opfer. Um nicht in die Falle der Betrüger zu tappen, gibt die Polizei folgende Tipps.

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Informationen oder Angaben zu Wertsachen an fremde Personen weiter, erst recht nicht am Telefon - Geben Sie niemals Wertsachen an Personen heraus, welche Sie nicht persönlich kennen. Lassen Sie sich dabei nicht auf Äußerungen ein, dass die fremde Person der leitende Ermittler in einem Strafverfahren ist. - Machen Sie sich bewusst: Wenn sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern und zahlen Sie keine Gebühren - Reden Sie mit Freunden und Familienmitgliedern über solche Maschen oder konkret über erhaltene Anrufe. Falls die Betrüger es geschafft haben, Sie zu verunsichern, fällt der Trick vielleicht einem Freund oder Familienmitglied auf, welche Sie dann vor Schlimmeren bewahren kann - Bleiben Sie skeptisch und vorsichtig - Wenden Sie sich im Zweifel unbedingt an die Polizei.

Wetzlar: Gartenbank und Kugelgrill verschwunden -

Ungebetene Gäste suchten einen Garten in der Nauborner Straße auf. Am Freitag (04.05.2018) entdeckte der Besitzer zunächst ein Loch in seinem Maschendrahtzaun. Anschließend stellte er fest, dass Diebe eine Gartenbank und einen Kugelgrill hatten mitgehen lassen. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 100 Euro. Für die Reparatur des Zauns werden nochmals mindestens 100 Euro fällig. Wann genau die Diebe zuschlugen, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Tat kann auch bereits mehrere Tage zurückliegen. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Drogenfahrer erwischt / Verfolgungsfahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss -

Die Wetzlarer Polizei erwischte am Wochenende zwei Autofahrer, die sich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinters Steuer gesetzt hatten. Ein dritter lieferte sich mit den Polizisten eine Verfolgungsfahrt, bis bei ihm die Handschellen klickten. Am Freitag (04.05.2018), gegen 19.55 Uhr erwischte es einen 28-jährigen Wetzlarer in seinem Renault. Knapp drei Stunden später stoppten die Ordnungshüter in der Eduard-Kaiser-Straße den 20-jährigen Fahrer eines Ford. Beiden wiesen Drogenschnelltests die Einnahme von Betäubungsmitteln nach. Sie mussten sich auf der Wetzlarer Wache Blutentnahmen unterziehen. Mehrere Straßenverkehrsgefährdungen und möglicherweise eine Verkehrsunfallflucht verübte ein 22-jähriger Wetzlarer auf seiner Flucht am frühen Sonntagmorgen (06.05.2018) vor der Polizei. Eine Streife wurde gegen 01.20 Uhr auf den Golffahrer in der Braunfelser Straße aufmerksam. Hier überholte er mindestens sieben Fahrzeuge, einschließlich des Funkwagens, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Auf seiner Flucht vor den Polizisten missachtete er das Rotlicht einer Ampel, überholte trotz Sperrflächen und Verkehrsinseln, fuhr deutlich zu schnell und Schnitt den Gegenverkehr. Letztlich stoppten die Polizisten den Golf in Steindorf und nahmen den Fahrer fest. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,26 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Auf der Wetzlarer Wache übernahm ein Arzt die Blutentnahme. Auf den Wetzlarer kommen nun Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht zu.

Wetzlar: Beim Linksabbiegen Biker übersehen -

Am Samstagabend (05.05.2018), gegen 18.25 Uhr stieß ein Lkw auf der Stoppelberger Hohl mit einem Motorradfahrer zusammen. Der 48-jährige Fahrer im Laster wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Biker. Der 68-jährige auf seiner Suzuki leitete eine Notbremsung ein, stürzte und rutschte leicht gegen den Laster. Der in Wetzlar lebende Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Sein Bike musste abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Leun: Clio zerkratzt -

Rund 800 Euro wird die Lackierung eines blauen Renault Clio kosten, nachdem ihn Unbekannte zerkratzten. Der Kleinwagen parkte zwischen dem 03.05.2018, gegen 19.00 Uhr und dem 04.05.2018, gegen 09.30 Uhr in der Straße "Buchenlaub". Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter auf der Beifahrerseite mehrere Kratzer in den Lack. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels-Bonbaden: Tante-Emma-Laden Ziel von Einbrechern -

Kein Erfolg hatten Diebe bei dem Versuch in den Tante-Emma-Laden in der Neukirchener Straße einzudringen. In der Nacht von Samstag (05.05.2018) auf Sonntag (06.05.2018) hebelten sie an der Eingangstür und flohen ohne einzusteigen. Zurück blieb ein Schaden von ca. 150 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeugen, die zur genannten Zeit dort auffielen, nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

