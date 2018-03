Polizei Lahn-Dill / - Gurtmuffel, Telefonierer und Raser ...

- Gurtmuffel, Telefonierer und Raser erwischt - Praxis durchwühlt - Audi zerkratzt - Hundebesitzer gesucht - Unfälle und Unfallfluchten - Kennzeichen geklaut -

Haiger und Dillenburg: Gurtmuffel, Telefonierer und Raser erwischt -

Mit zwei Kontrollen nahmen Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill am Donnerstag (08.03.2018) Gurtmuffel, Schnellfahrer und Handybenutzer ins Visier.

Zunächst konzentrierten sich die Polizisten auf nicht angeschnallte oder vom Handy abgelenkte Autofahrer auf der B 253 bei Dillenburg-Frohnhausen. Acht Fahrzeuglenker hantierten während der Fahrt an ihrem Mobiltelefon und neun hielten es augenscheinlich nicht für erforderlich den Sicherheitsgurt anzulegen. Der Handyverstoß schlägt mit 100 Euro und einem Punkt zu Buche, für die Gurtmuffel werden 30 Euro fällig.

Anschließend bauten die Verkehrsexperten ihr Lasermessgerät auf der B 277 zwischen Dillenburg und Haiger auf. Auf dieser Strecke ist eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erlaubt. Die Schnellfahrer wurden sogleich gestoppt und auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Zwischen Tempo 116 und 120 maßen sie sechs Autofahrer, die dafür mit einem Verwarnungsgeld von 30 Euro zur Kasse gebeten wurden. Neun Fahrzeugführer waren mehr als 121 km/h unterwegs: hier werden für jeden ein Punkt und 70 Euro Bußgeld fällig. Den traurigen Temporekord des Tages erreichte ein 49-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis. Er durchfuhr die Messstellen mit 149 km/h. Ihn erwartet ein Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Führerscheinentzug.

Die fröhliche Stimmung eines Bikers bei seiner ersten Ausfahrt kippte sehr schnell, als die Polizisten sein Motorrad einer technischen Überprüfung unterzogen. Hierbei fiel auf, dass er an der Auspuffanlage seiner Suzuki manipuliert hatte, was den Geräuschpegel erheblich in die Höhe trieb. Die Experten zogen die Maschine aus dem Verkehr und stellten das Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung sicher. Um die Maschine wieder für den öffentlichen Straßenverkehr zulassen zu können, wird er die Auspuffanlage in einen technisch zulässigen Zustand bringen müssen.

Den Wechsel in ein neues Versicherungsjahr zum 01. März hatte ein 42-jähriger Mofafahrer offensichtlich nicht im Blick gehabt. Sein Kennzeichen war abgelaufen. Auch hier unterbanden die Polizisten die Weiterfahrt und stellten das Mofa vor Ort still.

Auch ein alter Bekannter fuhr in die Kontrollstelle der Verkehrsexperten. Den Fahrer eines Holztransporters hatten sie bereits zu Beginn dieser Woche auf der B 253 gestoppt und wegen Überladung beanstandet. Auf einer Waage brachte es der Laster nun auf 47 Tonnen und lag damit 7 Tonnen über dem erlaubten Maximalgewicht. Die Polizisten errechneten im Rahmen eines sogenannten Verfallsverfahrens einen Betrag von 767 Euro, der nun dem Spediteur von der Bußgeldstelle in Kassel in Rechnung gestellt wird.

Quasi als Nebenprodukte fielen noch ein Verstoß gegen die Ladungssicherung sowie zwei Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten auf.

Dillenburg: Praxis durchwühlt -

Eine Gemeinschaftspraxis in der Hindenburgstraße geriet vergangene Nacht in den Fokus unbekannter Diebe. Heute Morgen (09.03.2018), gegen 07.20 Uhr entdeckten Mitarbeiter die durchwühlte Praxis. Nach Praxisschluss gestern Abend (08.03.2018), gegen 19.50 Uhr drangen die Täter gewaltsam ein und suchten nach Wertsachen. Ob sie Beute machten, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Audi zerkratzt -

In der Kaiserstraße beschädigte ein Unbekannter einen dort geparkten Audi. Am Donnerstag (08.03.2018), zwischen 08.30 Uhr und 16.15 Uhr trieb er Kratzer in die Bleche der Beifahrerseite des grauen A1. Die neue Lackierung wird etwa 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein-Holzhausen: Polizei sucht Hundebesitzer -

Ende Februar dieses Jahres starb ein Hund nach einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Ulm und Holzhausen. Der Fahrerin eines Opels lief das Tier vor den Wagen. Sie konnte nicht mehr abbremsen und prallte mit dem Hund zusammen. Der schwarze, etwa 30 cm große Mischling ist zwar gechipt, aber offensichtlich nicht registriert. Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Hundes machen können, werden gebeten die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 zu kontaktieren.

Ehringshausen-Katzenfurt: "Rechts vor Links" missachtet -

Eine Kollision an der Kreuzung Chattenstraße und Talweg forderte gestern Nachmittag (08.03.2018) einen Leichtverletzten. Gegen 13.55 Uhr missachtete dort ein 21-jähriger Sprinterfahrern die Vorfahrt eines Passatfahrers. Der konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und traf den Sprinter in Höhe der Beifahrertür. Der 70-jährige Mitfahrer im Passat klagte über Brustschmerzen und musste im Dillenburger Krankenhaus behandelt werden. Der in Mengerskirchen lebende Unfallfahrer und der 63-jährige Passatfahrer aus Ehringshausen blieben unverletzt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen summieren sich auf mindestens 4.000 Euro.

Ehringshausen: Nach Parkplatzrempler geflüchtet -

Einen Schaden von rund 1.500 Euro ließ ein unbekannter Autofahrer in der Reitzergasse an einem lilafarbenen VW Bus zurück. Der Bulli stand vom 06.03.2018 (Dienstag), gegen 22.00 Uhr bis zum 07.03.2018 (Mittwoch), gegen 07.45 Uhr auf einem Parkplatz. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unfallfahrer das Heck des Busses und beschädigt die Stoßstange. An dem Stoßfänger blieb weiße Farbe vom Wagen des Unbekannten zurück. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachteten oder die Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar: Kennzeichen geklaut -

In der Herborner Straße trieben Kennzeichendiebe ihr Unwesen. Am Mittwochmorgen (07.03.2018) kehrte der Besitzer eines blauen Peugeot 106 zu seinem geparkten Wagen zurück und musste feststellen, dass das vordere Kennzeichen verschwunden war. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Nummernschildes: LDK - LY 259 nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Dutenhofen: Baum stoppt Mercedes-Geländewagen -

Mit einer Sprunggelenksverletzung und einem Beckenbruch wurde eine Unfallfahrerin gestern Mittag (08.03.2018) ins Krankenhaus Wetzlar eingeliefert. Ihre beiden im Fond sitzenden zwei und drei Jahre alten Kinder erlitten ebenfalls Verletzungen und wurden in der Uniklinik Gießen behandelt. Aus bisher nicht bekannten Gründen war die in Wetzlar lebende Benzfahrerin zwischen Dorlar und Dutenhofen mit ihrer G-Klasse nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie überfuhr einen Leitpfosten, durchfuhr auf eine Länge von rund 50 Meter den Straßengraben und prallte letztlich gegen einen Baum. Die Schäden am Benz liegen bei mindestens 20.000 Euro.

Schöffengrund-Schwalbach: Betrunken in den Gegenverkehr -

Aufmerksame Schutzengel hatten zwei Autofahrer gestern Abend (08.03.2018) bei einem Zusammenstoß auf der Landstraße zwischen Schwalbach und Oberwetz. Ein 31-jähriger Nissanfahrer hatte unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in den Gegenverkehr geraten. Eine entgegenkommende Golffahrerin schaffte es nicht auszuweichen und die Autos krachten ineinander. Der Alkoholtest des aus dem Schöffengrund stammenden Unfallfahrers brachte es auf 1,4 Promille. Er überstand den Crash unverletzt. Seine 28-jährige Unfallgegnerin, die ebenfalls aus dem Schöffengrund stammt, zog sich Prellungen zu und klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie ins Wetzlarer Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf knapp 20.000 Euro. Der Promillefahrer musste sich auf der Wetzlarer Wache einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung.

