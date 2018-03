Polizei Lahn-Dill / - Lupo bei Burgsolms aufs Dach gelegt - ...

- Lupo bei Burgsolms aufs Dach gelegt - Ford bei Niederquembach aus dem Graben gezogen -

Dillenburg -

Solms - B 49: Lupo landet auf dem Dach -

Mit leichten Verletzungen überstand eine 28-jährige Unfallfahrerin gestern Abend (27.03.2018) einen Ausflug mit ihrem VW in den Straßengraben. Die Solmserin wollte gegen 19.30 Uhr an der Anschlussstelle Burgsolms auf die B49 in Richtung Wetzlar auffahren. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihren Lupo, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Kleinwagen kam auf dem Dach zum Stehen. Ersthelfer befreiten die Unfallfahrerin aus ihrem Wagen. Nach einer ersten Versorgung durch einen Notarzt und einer Rettungswagenbesatzung, setzten sich die Untersuchungen im Wetzlarer Krankenhaus fort. Sie klagte über Schmerzen an einem Ellbogen sowie über Nackenschmerzen. Der Lupo musste von einem Abschleppunternehmen wieder auf die Räder gestellt und abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Schöffengrund-Niederquembach: Ford aus dem Graben gezogen -

In den frühen Morgenstunden (28.03.2018) landete ein 50-jähriger Fordfahrer bei Niederquembach im Straßengraben. Gegen 05.45 Uhr war der Wetzlarer auf der Landstraße zwischen Niederquembach und Schwalbach unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet der Focus in einer Linkskurve außer Kontrolle. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Der Unfallfahrer blieb unverletzt, sein Ford musste aus dem Graben gezogen werden. Die Reparatur der Blechschäden wird etwa 6.000 Euro kosten.

