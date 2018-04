Polizei Lahn-Dill / - Müll brennt auf Lkw - Reh bringt Biker zu ...

- Müll brennt auf Lkw - Reh bringt Biker zu Fall - Nach Unfallfluchten in Dillenburg und Haiger Zeugen gesucht -

Dillenburg - --

Aßlar - A45: Müll brennt auf Lkw -

# Fotos liegen in der digitalen Pressmappe zum Download bereit # Gestern Abend (19.04.2018) meldeten Verkehrsteilnehmer einen brennenden Kleintransporter auf der A 45 bei Aßlar. In Höhe des Wetzlarer Kreuzes brannte es auf der Ladefläche des Transporters. Die Insassen stoppten den Laster und brachten sich in Sicherheit. Zuvor hatten sie am Fahrbahnrand der Autobahn Müll aufgesammelt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Brandursache im Zusammenhang mit dem eingesammelten Müll steht. Der Wagen brannte aus - die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Verkehr in Richtung Hanau wurde vom Wetzlarer Kreuz zur A 480, über die B 277 und dann weiter auf die B 49 bis zur A 45 "Wetzlar Ost" umgeleitet.

Wetzlar-Blasbach: Reh stürzt Biker -

Auf dem Verbindungsweg zwischen Blasbach und Naunheim prallten heute Morgen (20.04.2018) ein Rollerfahrer und ein Reh zusammen. Gegen 05.45 Uhr war der Rollerfahrer in Richtung Naunheim unterwegs, als plötzlich ein Rehbock den Weg kreuzte. Der 53-jährige Wetzlarer hatte keine Chance auszuweichen und stürzte mit seinem Roller zu Boden. Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte ihn vor Ort und brachte ihn anschließend für weitere Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Nach einer ersten Einschätzung der Rettungssanitäter blieben lediglich leichte Verletzungen zurück. Die Schäden am Roller belaufen sich auf etwa 800 Euro. Über den Gesundheitszustand des Rehbocks können keine Angaben gemacht werden.

Dillenburg und Haiger: Nach Verkehrsunfallfluchten Zeugen gesucht -

Nach Zusammenstößen in Dillenburg und Haiger machten sich die bisher unbekannten Unfallfahrer aus dem Staub. Der Fluchtermittler der Dillenburger Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Fahrern oder deren Fahrzeugen machen können. Hinweise nimmt er unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Am 16.04.2018 (Montag), gegen 20.05 Uhr war ein Autofahrer auf der Frankstraße in Richtung Berliner Straße unterwegs. Dort touchierte der Unbekannte beim Vorbeifahren einen grauen Renault Clio sowie einen silberfarbenen VW Polo. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen summiert sich auf etwa 1.500 Euro.

Auf dem Kundenparkplatz des Einkaufzentrums in der Rolfesstraße erwischte es am 19.04.2018 (Donnerstag) den Besitzer eines blauen Dacia Sandero. Gegen 09.10 Uhr stellte er seinen Wagen dort ab und kehrte nach seinem Einkauf gegen 09.45 Uhr wieder zurück. In der Zwischenzeit stieß ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Rangieren oder Ein- oder Ausparken gegen die Heckstoßstange des Dacias. Hier beläuft sich der Schaden auf ca. 500 Euro.

In Haiger ist der Fluchtermittler auf der Suche nach dem Fahrer eines dunklen Kleinwagens der Marke Skoda. Am 18.04.2018, gegen 13.45 Uhr war der aus einem Kreisverkehr auf die "Klingelwiese" in Richtung Westerwaldstraße abgebogen. In Höhe der Klingelwiese 11 schlug der Spiegel des Skodas gegen den eines dort abgestellten Ford Focus. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer im Skoda seine Fahrt fort. Das Kennzeichen des Skodas ist nicht bekannt. Ein neuer Fordspiegel wird etwa 200 Euro kosten.

Guido Rehr, Pressesprecher

