Polizei Lahn-Dill / Pressemeldungen vom 05.06.2018

Pressemeldungen vom 05.06.2018

Dillenburg - ###

Haiger: Vandalen treiben ihr Unwesen -

Ungebetene Gäste hatte in der vergangenen Woche der Haigerer Haarwasen. Im Zeitraum zwischen Mittwoch (30.05.2018) und Sonntag (03.06.2018), zerstörten Unbekannte den Zaun des VIP Bereiches im Sibre Sportzentrum. Zu allem Überfluss wurde der angrenzende Parkplatz von den Vandalen auch noch als Rallyestrecke genutzt. Tiefe Furchen zieren nun den Schotterparkplatz. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 250 Euro. Hinweise zu den möglichen Tätern erbittet die Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dilenburg: Dacia mit Farbe beschmiert -

In der vergangenen Nacht besprühten unbekannte Täter einen weißen Dacia Logan. Die Geschädigte hatte ihren Pkw am Montag (04.06.2018), gegen 21.30 Uhr, in der Marbachstraße vor der Haus Nr. 33 abgestellt. Am nächsten Morgen stellte sie dann die Farbschmierereien an ihren Dacia fest. Die Beseitigung der Farbe wird mit ca. 500 Euro zu Buche schlagen. Hinweise nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

