Polizei Lahn-Dill / Pressemeldungen vom 07.06.2018

Pressemeldungen vom 07.06.2018

Dillenburg - ###

Dillenburg: Parkplatzrempler in der Stadionstraße -

Ohne sich um den rund 1.500 Euro teuren Schaden an einem Opel Zafira zu kümmern, machte sich ein Unfallfahrer auf dem Parkplatz der Firma Bonsels aus dem Staub. Der rote Zafira stand am vergangenen Dienstag (05.06.2018), zwischen 10.35 Uhr und 10.55 Uhr auf dem Parkplatz. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen die Beifahrerseite des Opels. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Ehringshausen-Kölschhausen: Mit Promille gegen Mauer -

Ein 70-jähriger Hermannsteiner hatte am gestrigen Abend (06.06.2018) wohl etwas zu tief ins Glas geschaut. Der alkoholisierte Mann verlor gegen 23.15 Uhr, auf der Landesstraße 3052 von Dreisbach kommend in Richtung Ehringshausen, die Kontrolle über seinen Audi A3 und krachte in eine Mauer. Bei dem Aufprall wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrtauglich war. Das hinderte den Fahrer allerdings nicht daran, sein Flucht weiter zu Fuß fortzusetzen. Die Polizei konnte den Mann jedoch auf der Flucht festnehmen. Im droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht. Nach der Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins durfte der Hermannsteiner seinen Nachhauseweg antreten.

André Gabriel, Pressesprecher

OTS: Polizei Lahn-Dill newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56920 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56920.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Lahn-Dill Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Hindenburgstr. 21 35683 Dillenburg Tel.: 02771/907 120 Fax: 02771/907 129

E-Mail: poea-ld.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei Twitter: www.twitter.com/polizei_mh