Polizei Lahn-Dill / - Trio raubt Bargeld in Wetzlar - Wegen ...

- Trio raubt Bargeld in Wetzlar - Wegen Überlkeit verunglückt - Autodiebe nehmen Audi ins Visier - Rentnerin erkennt falschen Polizeibeamten am Telefon - Scheibenwischer und Lack beschädigt -

Wetzlar: Trio raubt Bargeld / Ein Täter mit auffälliger Adidas-Jacke -

Keine Chance hatte ein 19-Jähriger Samstagnacht (17.03.2018) in der Wetzlarer Innenstadt gegen drei Räuber. Einer der Täter trug eine rote Adidas-Jacke mit goldenen Streifen an den Ärmeln.

Gegen 00.10 Uhr war der Hüttenberger von der Altstadt über den Steighausplatz in Richtung der Aral-Tankstelle am Karl-Kellner-Ring unterwegs. Kurz vor der Aral-Tankstelle kamen ihm drei Männer entgegen, die ihn umstellten und unmissverständlich die Herausgabe von Bargeld forderten. Durch das Auftreten des Trios eingeschüchtert, übergab er einen 20 Euro-Schein. Einer der Täter nahm die Banknote entgegen und schlug ihm anschließend mit der Faust in die Magengrube. Hiernach flüchteten die drei Räuber über den Steighausplatz in Richtung Schillerplatz.

Der Haupttäter war etwa 30 bis 40 Jahre alt, offensichtlich Südländer und etwa 185 cm groß. Er hatte dunkle Haare die seitlich abrasiert waren. Zur Tatzeit trug er eine rote Adidasjacke mit auffälligen goldenen Streifen an den Ärmeln sowie eine schwarze Jogginghose. Er sprach Deutsch mit starkem Akzent. Seine Komplizen waren etwa jünger, etwa Mitte 20 Jahre alt. Sie trugen dunkle Oberbekleidung und dunkle Jogginghosen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Überfall am frühen Samstagmorgen an der Aral-Tankstelle beobachtet? - Wer kennt die drei Männer oder kann sonst Angaben zu deren Identität machen? - Wo ist das Trio vorher oder nach dem Raub in der Stadt aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Greifenstein-Allendorf: Wegen Übelkeit verunglückt -

Frakturen beider Unterarme sowie mehrere Rippenbrüche zog sich eine 80-Jährige am Freitagvormittag (16.03.2018) bei einem Unfall in der Biskirchener Straße zu. Die Greifensteinerin war mit ihrem Peugeot auf der Heimlingstraße unterwegs. Vermutlich wegen eines Schwächeanfalls verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr gegen eine Grundstücksmauer. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die erste Versorgung der Verletzungen und brachte die Rentnerin zur weiteren Behandlung ins Wetzlarer Krankenhaus. Der Totalschaden am Franzosen beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro.

Aßlar-Werdorf: Audi in Visier von Dieben -

Nachdem unbekannte Diebe an der Werdorfer Sporthalle einen braunen Audi aufbrachen, geht die Polizei derzeit davon aus, dass sie den Wagen stehlen wollten. In der Nacht von Samstag (17.03.2018) auf Sonntag (18.03.2018) parkte der Audi 80 auf dem Parkplatz der Sporthalle. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, entriegelten die Tür und bereiteten alles für den Diebstahl vor. Sie rissen die Verkleidung unterhalb des Lenkrades ab und legten die Elektrokabel frei. Offensichtlich fühlten sie sich gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Dutenhofen: Falschen Polizisten erkannt / Rentnerin entlarvt Betrüger -

Mit der Betrugsmasche "Falsche Polizisten" versuchten Unbekannte eine 85-Jährige um ihre Wertsachen zu bringen.

Am Samstagabend (18.03.2018) klingelte das Telefon der Rentnerin. Der Anrufer gab sich als Herr Stahl von der Kriminalpolizei aus. Die Polizei habe rumänische Einbrecher festgenommen und bei ihnen einen Zettel mit dem Namen und der Anschrift der Rentnerin gefunden. Da nicht ausgeschlossen werden könne, dass weitere Komplizen die Objekte auf dieser Liste aufsuchen werden, bot er an das Bargeld und den Schmuck der Wetzlarerin abholen zu lassen. Die 85-Jährige erkannte die Masche und machte das einzig Richtige: sie beendete umgehend das Gespräch.

Um nicht in die Betrugsfalle zu tappen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Die Polizei wird sie niemals um Geldbeträge oder Schmuck bitten. - Sprechen Sie niemals am Telefon über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Beenden Sie sofort das Gespräch, wenn

- Sie nicht sicher sind, wer anruft - Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. - Sie der Anrufer unter Druck setzt. - Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen will.

Glauben Sie Opfer eines Betruges geworden zu sein? Wenden Sie sich an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

Wetzlar: Scheibenwischer abgerissen -

In der Hainstraße beschädigten Unbekannte am Wochenende einen schwarzen Opel Astra. Die Täter rissen den Heckscheibenwischer ab und ließen einen Schaden von rund 300 Euro zurück. Zeugen, die die Täter in der Zeit von Freitag (16.03.2018), gegen 19.30 Uhr und Samstag (17.03.2018), gegen 07.30 Uhr beobachteten oder die sonst Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Niedergirmes: Lack zerkratzt -

Am Freitagabend (16.03.2018), zwischen 21.00 Uhr und 23.00 Uhr vergriff sich ein Unbekannter an einem grauen Audi A3 Sportback. Der Audi parkte zu dieser Zeit im Niedergirmeser Weg. Der Vandale riss die Verkleidung des rechten Außenspiegels ab und trieb Kratzer in den Lack der Beifahrerseite und der Motorhaube. Die Reparatur wird nach ersten Schätzungen rund 3.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

