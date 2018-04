Polizei Lahn-Dill / - Unfallfluchten in Dillenburg und ...

- Unfallfluchten in Dillenburg und Uckersdorf - Einbruch scheitert - Scheiben eingeschlagen - Container geknackt - Biker unaufmerksam - Drogenfahrer erwischt -

Dillenburg -

--

Dillenburg: Polizei sucht flüchtigen Radfahrer -

Am Samstagnachmittag (21.04.2018), gegen 14.00 Uhr prallte ein Radfahrer in der Feldstraße gegen einen geparkten VW Polo. Ein Zeuge beobachtete den Zusammenstoß. Nachdem sich der jugendliche Biker den Schaden am Wagen angeschaut hatte, machte er sich mit seinem ebenfalls defekten Rad aus dem Staub. Der Junge war zwischen 11 und 13 Jahre alt, hatte kurze schwarze Haare und fuhr ein blaues bzw. dunkles Mountainbike. Der Schaden am Polo beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Bikers oder zu einem seid Samstagnachmittag beschädigten dunklen Mountainbike machen können. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Unfallflucht in der Berliner Straße -

Einen Schaden von ca. 1.500 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Berliner Straße abgestellten auberginefarbenen Ford Escort Cabriolet zurück. Offensichtlich war der Unbekannte mit seinem Wagen beim Vorbeifahren gegen das Heck des in Höhe der Hausnummer 40 abgestellten Cabrios gestoßen. Zeugen, die den Zusammenstoß am 12.04.2018 (Donnerstag), zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Hoher Schaden nach Spiegelunfall / Fahrer flüchtig -

Offensichtlich nicht ausreichenden Sicherheitsabstand hielt ein unbekannter Autofahrer in der Rolfesstraße zu einem dort geparkten Renault Clio. Am Montag vergangener Woche (16.04.2018) schreckten Anwohner gegen 20.04 Uhr wegen eines lauten Knalls auf. Als sie aus dem Fenster schauten, entdeckten sie einen Unfallschaden an einem grauen Clio. Bis dahin war der Unfallfahrer bereits weiter gefahren. Zurück blieb ein Blechschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Uckersdorf: Beim Rangieren beschädigt und geflohen -

Bei der Ermittlung eines flüchtigen Unfallfahrers bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am 18.04.2018 (Mittwoch), zwischen 14.00 Uhr und 18.30 Uhr parkte in der Mittelfeldstraße ein grauer Suzuki SX4. Der SUV parkte entgegen der Fahrtrichtung, so dass die Fahrertür zur Gehwegseite und die Beifahrertür zur Fahrbahnseite lagen. Vermutlich beim Rangieren stieß der Unbekannte gegen die Beifahrertür. Die Reparatur wird etwa 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Unbekannte Hebeln an Gaststättentür -

In der zurückliegenden Nacht versuchten Einbrecher in der Bahnhofstraße in eine Gaststätte einzudringen. Zwischen gestern Abend (23.04.2018), gegen 23.00 Uhr und heute Morgen (24.04.2018), gegen 06.30 Uhr hebelten die Täter an der Hintertür der Kneipe. Sie betraten den Flur und scheiterten mit dem Versuch die Tür zur Gaststätte aufzubrechen. An beiden Türen blieben Einbruchschäden in Höhe von etwa 2.500 Euro zurück. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeugen in der vergangenen Nacht in der Bahnhofstraße erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Scheiben eingeschlagen -

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Unbekannte auf dem Parkplatz "Starke Weide" an einem VW Passat aus. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe sowie die Heckscheibe des blauen Kombis ein. Die neuen Scheiben werden etwa 1.000 Euro kosten. Zeugen, die die Tat zwischen Sonntagabend (22.04.2018) und Montagmorgen (23.04.2018) in der Ernst-Leitz-Straße beobachteten, werden gebeten sich bei der Wetzlarer Polizei zu melden (Tel.: 06441 / 9180).

Lahnau-Dorlar: Baustellencontainer aufgebrochen -

Auf der Baustelle der neuen Lahntal-Brücke der A45 trieben am Wochenende Diebe ihr Unwesen. In der Zeit von Samstag (21.04.2018), gegen 17.00 Uhr und Montag (23.04.2018), gegen 10.00 Uhr knackten sie das Schloss eines Baucontainers und griffen sich einen Kühlschrank sowie vier Stühle und einen Tisch. Die Einbruchschäden liegen bei rund 500 Euro. Die Beute hat einen Wert von etwa 250 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Waldsolms-Oberwetz: Biker prallt in Fahrertür -

In Überholvorgang wurde einem 57-jährigen Yamahafahrer am Sonntagnachmittag (22.04.2018) auf der Landstraße zwischen Oberwetz und Griedelbach zum Verhängnis. Der Biker setze zum Überholen von drei Fahrzeugen an. Hierbei übersah er aber, dass das erste Auto in der Schlange links in einen Waldweg abbiegen wollte und bereits den Blinker gesetzt hatte. Gerade als der 33-Jährige in dem Jetta abbog, prallte die Yamaha in die Fahrertür des VW. Der in Langgöns lebende Motorradfahrer stürzte und zog sich eine Verletzung am Bein zu, die im Wetzlarer Krankenhaus weiter behandelt wurde. Sein aus Waldsolms stammender Unfallgegner blieb unverletzt. Der Blechschaden dieses Unfalls summiert sich auf etwa 3.500 Euro.

Wetzlar: Unter Drogeneinfluss gefahren -

Mit einer Blutentnahme endete gestern Nachmittag (23.04.2018) eine Verkehrskontrolle für einen 21-jährigen BMW-Fahrer. Polizisten war die Fahrweise des Wetzlarers mit seinem BMW im Philosophenweg aufgefallen. Da der Verdacht besteht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß, ordneten die Ordnungshüter eine Blutentnahme an. Ein Arzt nahm die Blutprobe auf der Wetzlarer Wache ab. Anschließend durfte Drogenfahrern die Station wieder verlassen.

Guido Rehr, Pressesprecher

