Polizei Lahn-Dill / Wetzlar - A 45: Zusammenstoß fordert drei ...

Wetzlar - A 45: Zusammenstoß fordert drei Todesopfer - Polizei sucht weitere Unfallzeugen -

Dillenburg -

--

Pressemeldung Polizei Lahn-Dill vom 24.03.2018, 18.37 Uhr

Drei Menschen verloren bei einem Verkehrsunfall am 24.03.2018 (Samstag), gegen 09.30 Uhr auf der A 45 bei Wetzlar ihr Leben. Zur Rekonstruktion des Unfalls suchen Staatsanwaltschaft und Polizei weitere Unfallzeugen.

In einem Baustellenbereich der Autobahn 45, zwischen den Anschlussstellen Wetzlar Süd und Wetzlar Ost, durchbrach ein in Richtung Dortmund fahrender Lkw die Mittelleitplanke. Anschließend prallte der Laster im Gegenverkehr mit einem Kleinbus zusammen. Drei Insassen im Kleinbus erlitten tödliche Verletzungen, zudem zogen sich zwei weitere Unfallbeteiligte schwere Verletzungen zu.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens richten Staatsanwaltschaft und Polizei einen Zeugenaufruf an diejenigen Verkehrsteilnehmer, die am Samstagmorgen, gegen 09.30 Uhr auf der A45 bei Wetzlar in Richtung Dortmund oder in Richtung Hanau unterwegs waren. Alle Beobachtungen in diesem Zusammenhang sind für die Ermittler von Bedeutung.

Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 mit der Polizeiautobahnstation in Butzbach in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

OTS: Polizei Lahn-Dill newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56920 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56920.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Lahn-Dill Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Hindenburgstr. 21 35683 Dillenburg Tel.: 02771/907 120 Fax: 02771/907 129

E-Mail: poea-ld.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei Twitter: www.twitter.com/polizei_mh