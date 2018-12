Polizei Lippe / 32108 Bad Salzuflen-Schötmar - Raub

32108 Bad Salzuflen-Schötmar - Raub

Lippe - (CR) Am frühen Samstagmorgen wurde ein 39-jähriger auf der Schloßstraße Opfer eines Raubes. Zwei Täter schlugen zunächst auf den Geschädigten ein und entwendeten ihm dann Bargeld. Zuvor hatten die Täter bereits einen Diebstahl an einer Tankstelle begangen. Beide Täter konnten festgenommen werden und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Weitere Hinweise nehmen das Kriminalkommissariat oder die Polizeiwache in Bad Salzuflen unter 05222-98180 entgegen.

