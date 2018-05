Polizei Lippe / Alleinunfall mit Krad

Alleinunfall mit Krad

Lippe - 32694 Dörentrup - (ho) Am Sonntagvormittag verunglückte auf der Straße Homeien ein 49-jähriger Kradfahrer aus Blomberg. Dieser war zur Unfallzeit mit seinem Kraftrad Marke Honda in Fahrtrichtung Niedermeien unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve geriet er aus ungeklärter Ursache auf den rechtsseitig gelegenen geschotterten Randstreifen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, wurde mit diesem in den angrenzenden Graben geschleudert. Dort überschlug sich das Motorrad. Durch den Aufprall wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Während der Unfallaufnahme, sowie bei Eintreffen des Rettungshubschraubers, wurde die Straße Homeien kurzfristig gesperrt. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 4000 Euro.

