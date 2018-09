Polizei Lippe / Augustdorf. Gaststätteneinbruch.

Augustdorf. Gaststätteneinbruch.

Lippe - In der Nacht zum Freitag sind Einbrecher in eine Gaststätte am Imkerweg, Nähe der Einmündung Industriestraße, eingestiegen. Nachdem sie sich Zugang verschafft hatten, suchten die Täter im Gebäude nach Beute. Ob sie überhaupt etwas mitgenommen haben, ist noch fraglich. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise in Verbindung mit der Tat geben kann, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 beim KK Detmold zu melden.

