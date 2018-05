Polizei Lippe / Augustdorf - Mit Krad auf Ölspur ausgerutscht

Augustdorf - Mit Krad auf Ölspur ausgerutscht

Lippe - (RB) Am Samstag, gegen 09:56 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Kradfahrer aus Hamburg die Waldstraße in Fahrtrichtung Detmold. An der Einmündung der Straße Am Ehberg beabsichtigte er nach rechts abzubiegen. Während des Abbiegevorganges rutschte das Hinterrad seines Krades auf einer schmierigen Ölspur weg und der 30 -Jährige stürzte. Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt und begab sich im Anschluss selber in ärztliche Behandlung. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Die Ölspur musste durch die hinzugerufene Feuerwehr abgestreut und durch das Aufstellen von Warnschildern abgesichert werden. Wer Hinweise auf den Verursacher der Ölspur geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache in Detmold unter Tel. 05231 6090 in Verbindung zu setzen.

