Polizei Lippe / Bad Salzuflen - 2 Verletzte und hoher Sachschaden

Bad Salzuflen - 2 Verletzte und hoher Sachschaden

Lippe - (LW) Am Samstagabend gegen 19.20 Uhr kam es zu einer Kollision von drei Fahrzeugen an der Kreuzung Beetsstraße / Waldstraße / Asenburgstraße. Ein 30-jähriger aus dem Kreis Leer befuhr mit seinem Kia Sportage die Waldstraße und beabsichtigte, nach rechts auf die Beetsstraße in Richtung Schötmar abzubiegen. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt eines 33-jährigen Bad Salzuflers, der mit seinem Opel Astra Cabrio die Beetsstraße in Richtung Schötmar befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge. Ein 64-jähriger aus Herford, der mit seinem Ford Focus zu diesem Zeitpunkt die Beetsstraße in Richtung Wüsten befuhr, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit den beiden verunfallten Fahrzeugen. Der Fahrer des Opels wurde schwer verletzt ins Klinikum Herford eingeliefert, die 27-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Versorgung dem Klinikum Lemgo zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 25.500 Euro. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallverursachung dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, insbesondere zur Fahrweise des Opels vor der Kollision, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222-98180 in Verbindung zu setzen.

