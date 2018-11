Polizei Lippe / Bad Salzuflen. Auch Interpol ruft Sie nicht an!

Bad Salzuflen. Auch Interpol ruft Sie nicht an!

Lippe - Wieder einmal sind falsche Polizeibeamte am Telefon in Bad Salzuflen aktiv geworden. Schäden wurden bislang nicht bekannt. Neben der sonst bereits hinlänglich bekannten und veröffentlichten Masche stellten sich am Donnerstag in einigen Fällen die Anruferinnen und Anrufer als Angehörige von Interpol vor. Es folgte danach das übliche Prozedere mit Fragen nach Wertsachen und Wertgegenständen und dass die Angerufenen auf einer Liste mit Einbruchsopfern stehen. In keinem der Fälle waren es Anrufer von Interpol und auch nicht von sonstigen Polizeidienststellen. Seien Sie wachsam und fallen Sie nicht auf die Tricks der Ganoven herein! Hinweise bitte an die örtliche Polizeidienststelle.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Pressestelle Uwe Bauer Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230 Fax: 05231/609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe