Polizei Lippe / Bad Salzuflen - BMW aufgebrochen

Bad Salzuflen - BMW aufgebrochen

Lippe - (LW) In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter im Ortsteil Werl-Aspe in der Straße "Grüner Sand" einen Pkw der Marke BMW auf. Das Fahrzeug wurde auf unbekannte Art geöffnet und anschließend die Instrumenteneinheit sowie das Airbaglenkrad ausgebaut und entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf nahezu 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222-98180.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 www.polizei.nrw.de/lippe