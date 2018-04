Polizei Lippe / Bad Salzuflen. BMW beschädigt.

Bad Salzuflen. BMW beschädigt.

Lippe - Auf dem Parkplatz des Toom-Marktes an der Otto-Hahn-Straße ist am Montag ein schwarzer BMW beschädigt worden. Der Wagen stand in der Zeit von 13.15 Uhr bis gegen 13.40 Uhr in einer Parktasche in der Nähe des Eingangs, als er durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck berührt wurde. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, verschwand der oder die Unbekannte. Hinweise in der Sache erbittet das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

