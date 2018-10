Polizei Lippe / Bad Salzuflen. Drei verletzte Personen nach ...

Bad Salzuflen. Drei verletzte Personen nach Zusammenstoß.

Lippe - Am Montagnachmittag befuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Opel die Ostwestfalenstraße in Richtung Bielefeld. Auf Höhe der Messe beabsichtigte er gegen 16:20 Uhr nach links in Richtung der B 239 abzubiegen. Dabei übersah er offensichtlich den Mercedes einer 60-jährigen Lemgoerin, die in Richtung Lemgo unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß beider PKW wurde der Mercedes noch gegen den Renault eines 34-jährigen Mannes aus Bielefeld geschleudert, der an der Einmündung wartete und in Richtung Bielefeld abbiegen wollte. Alle drei Fahrzeuginsassen verletzten sich dabei und mussten mit Rettungswagen in Kliniken gefahren werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt zirka 22.000 Euro.

