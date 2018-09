Polizei Lippe / Bad Salzuflen. Durstige Einbrecher.

Bad Salzuflen. Durstige Einbrecher.

Lippe - Zwischen Sonntagabend und Mittwochmittag drangen Einbrecher in einen Kiosk im öffentlichen Bereich des Kurparks ein. Das Verkaufshäuschen (Kiosk) steht unmittelbar am Kurparksee. Die Täter brachen es auf und stahlen daraus verschiedenste Getränke in Flaschen und Dosen im Gesamtwert von etwa 700 Euro. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie in der Nähe des Kurparks auch ein Fahrzeug zum Weitertransport abgestellt hatten. Fest steht auch, dass sich der oder die Täter mit der Beute in einem Ruderboot auf dem See bewegt haben müssen. Das KK Bad Salzuflen bittet nun mögliche Zeugen, denen zur Tatzeit dort etwas aufgefallen ist, sich unter 05222 / 98180 zu melden.

