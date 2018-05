Polizei Lippe / Bad Salzuflen. E-Bikes vom Fahrradhalter gestohlen.

Bad Salzuflen. E-Bikes vom Fahrradhalter gestohlen.

Lippe - In der Nacht zum Samstag sind "Am Galgenbrink" zwei hochwertige E-Bikes gestohlen worden. Die beiden Räder befanden sich auf einem Heckträger an einem PKW und waren auch gegen Diebstahl gesichert. Unbekannte Täter haben die Diebstahlssicherungen überwunden und die Räder mitgenommen, allerdings ohne Displays und ohne Ladegeräte, denn die befanden sich nicht an den Fahrrädern. Am Tatort fand die Polizei Metallspäne, die auf den Einsatz eines Sägewerkzeugs o.ä. schließen lassen. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes mit der Herstellerbezeichnung Haibike-SDuro und um ein schwarz-grünes des Herstellers Giant, Typ Explorer. Hinweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl oder auch zum Verbleib der teuren Räder nimmt das KK Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

