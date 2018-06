Polizei Lippe / Bad Salzuflen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Bad Salzuflen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe - Zwischen Samstagvormittag und Montagnachmittag sind Einbrecher in ein Haus in der Lehmkuhlstraße in Schötmar eingestiegen. Die Täter suchten in den Räumen nach Diebesgut, wobei sie weitere Sachschäden anrichteten. Hinsichtlich der möglichen Beute liegen noch keine genauen Informationen vor. Das KK 2 in Detmold sucht nun Zeugen, denen zur Tatzeit etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes aufgefallen ist und nimmt diese Informationen unter 05231 / 6090 entgegen.

