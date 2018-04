Polizei Lippe / Bad Salzuflen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Salzuflen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Lippe - (LW) Zu einem sogenannten Tageswohnungseinbruch kam es am Donnerstag im Lerchenpfad. In der Zeit zwischen 05.15 und 18.00 Uhr verschafften sich die Täter auf noch unbekannte Weise Zugang zur Erdgeschosswohnung in dem Mehrfamilienhaus. Sie durchsuchten alle Räume und erbeuteten ein Smartphone, ein Laptop sowie diversen Schmuck und Parfum. Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 - 98180.

